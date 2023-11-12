شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يجتمع مع معتمد جمال لمناقشة المرحلة المقبلة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، جلسة مع معتمد جمال مدرب عام الفريق والقائم بأعمال المدير الفني، بعد غد الثلاثاء، لمناقشة فى كل ما يخص الفريق سواء الفترة الحالية أو المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار الجنوب أفريقي أبونجيل توم حكماً لمباراة الفريق أمام سوار الغيني فى الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها 3 ديسمبر المقبل باستاد بواكي فى كوت ديفوار.

ويعاون أبونجيل توم فى إدارة المباراة كل من مواطنه الجنوب أفريقي زاخلي جرانفيل سيويلا مساعد أول، وسورو فاستوانى من ليسوتو مساعد ثاني، والجنوب أفريقي جيلي ألفريد شافاني حكم رابع.

واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب علي إلمي مراقباً للمباراة، والتوجولى كوكو ديجاوب مراقباً للحكام.