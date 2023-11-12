شكرا لقرائتكم خبر عن سبب رفض كولر حضور المؤتمر الصحفى بعد تعادل الأهلى مع الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، رفض حضور المؤتمر الصحفى عقب مباراة الجونة لارتباطه بموعد طائرة سفره لسويسرا.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "كولر محضرش المؤتمر الصحفى عقب مباراة الجونة لارتباطه بموعد السفر لسويسرا لقضاء إجازته هناك".

وأضاف شوبير، "حصل مشكلة إمبارح بين الالتراس وجمهور الأهلى بسبب رفض الألتراس تواجد جمهور الأهلى فى المدرجات، ومش عارف إزاى يحصل كدا لازم القصة متكررش تانى عشان، إحنا بنطلب زيادة الحضور الجماهيرى فى الملاعب ولو اتكررت المشاكل بالتالى مش هيكون فى زيادة".

وحصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على إذن من مسئولى النادي بالسفر إلى بلاده لقضاء الإجازة التى يحصل عليها الفريق حالياً بسبب فترة التوقف الدولي الحالية، والتى سيخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتى جيبوتي وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجاري بتصفيات مونديال 2026.

ومنح كولر لاعبي الأهلي فترة راحة أسبوع عقب مباراة الجونة التي أقيمت أمس، السبت، بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile )، على أن يعود الفريق بعد هذه الراحة بدون لاعبيه الدوليين الذين يرتبطون بمباريات مع منتخبات بلادهم فى فترة التوقف الدولي الحالية، واستغل المدرب السويسري فترة الإجازة وقرر السفر إلى بلاده للاطمئنان على أسرته هناك.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بعد الراحة الحالية الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني، فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 25 نوفمبر الجارى بالقاهرة.