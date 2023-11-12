شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم خطفوا البساط من تحت أقدام مهاجمى القطبين فى صراع الهدافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد بطولة دورى NILE بنسختها الحالية تألق العديد من اللاعبين، واستطاع هؤلاء النجوم تقديم مستوى لافت خطفوا به البساط من تحت أقدام مهاجمى الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية.

وتواجد على رأس ترتيب هدافى دورى NILE هذا الموسم 6 لاعبين من خارج الأهلى والزمالك، فى ظاهرة تعكس مدى تفوق هؤلاء النجوم، رغم تواجدهم خارج أندية القمة، التي من المفترض امتلاكها جميع الإمكانيات.

ويتربع على قمة الهدافين الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى برصيد 6 أهداف، بالتساوى مع المغربى أحمد بلحاج لاعب الجونة، رغم عدم تقديمه المردود المطلوب مع الزمالك فريقه السابق.

وبات مابولولو مطمعاً لأندية القمة في الدورى، بعدما قدمه من أداء نال به استحسان وإعجاب المحللين والجماهير بمختلف انتماءاتها، وتنادى أصوات داخل القلعة الحمراء بالتعاقد معه وكذلك فى الزمالك رغم تمسك مسئولى الاتحاد السكندرى بخدماته.

جدول هدافى الدورى شهد تواجد مصطفى زيكو فى المركز الثالث برصيد 5 أهداف، بالتساوى مع أحمد قندوسى لاعب الأهلى المعار إلى سيراميكا، وكذلك حسام أشرف مهاجم الزمالك والمعار إلى بلدية المحلة ليؤكد هذا الأمر ظاهرة غريبة تتمثل فى تألقهم خارج أسوار القطبين.

وحجز الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح الأهلى المركز السادس فى جدول الترتيب برصيد 4 أهداف، بينما تواجد أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك فى المركز السابع برصيد 3 أهداف بالتساوى مع أوشايا لاعب المقاولون وفادى فريد لاعب سموحة وأسامة فيصل لاعب البنك الأهلى وماييلى لاعب بيراميدز.