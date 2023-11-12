شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يخضع لاختبار طبى فى الزمالك لتحديد موقفه من مباراة أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر جابر لاعب فريق الزمالك لاختبار طبى اليوم لتحديد موقفه من مباراة أبو سليم الليبى المقرر لها 26 نوفمبر الجاري فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني عمر جابر، لاعب الفريق، من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية بعد مباراة زد فى بطولة الدوري

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها السادسة مساء الأحد 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي و أيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.