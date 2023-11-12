جائزة ماليزيا الكبرى: باستيانيني يحقق باكورة انتصاراته هذا الموسم وبانيايا يعزز صدارته لبطولة العالم

الرياص - اسماء السيد - كوالالمبور : أحرز سائق دوكاتي الايطالي اينيا باستيانيني المركز الاول في سباق جائزة ماليزيا الكبرى للدراجات النارية الاحد على حلبة سيبانغ في حين عزز الايطالي الاخر فرانتشيسكو بانيايا صدارته للترتيب العام لبطولة العالم بحلوله ثالثا في حين جاء منافسه الرئيسي الاسباني خورخي مارتن رابعا.

وتخطى باستيانيني نقطة الوصول بفارق ثانية ونصف عن الاسباني اليكس ماركيس وحل ثالثا بانيايا ليوسع الاخير بطل الموسم الماضي الفارق في صدارة بطولة العالم الى 14 نقطة عن ماركيس قبل سباق جائزة قطر الكبرى الاسبوع المقبل المرحلة قبل الاخيرة من بطولة العالم التي يسدل الستار عليها في فالنسيا في 26 الحالي.

وقال بانيايا "حاولت تقليص الفارق عن ماركيس وباستيانيني لكني عانيت كثيرا من مكابحي".

واضاف "لكني سعيد لاني نجحت في توسيع الفارق في صدارة بطولة العالم".

ولم يحقق بانيانا الذي انطلق من المركز الاول بداية جيدة ونجح كل من ماركيس وباستيانيني في تخطيه سريعا.

منصة التتويج

ونجح باستيانيني الذي عانى من اصابات عدة هذا الموسم في الاستئثار بالصدارة وبقي متشبثا بها حتى خط النهاية محققا اول انتصار له هذا الموسم والخامس له في مسيرته.

وقال الفائز "انا متعب بعد ان بذلت جهدا كبيرا خلال السباق. بعد فترة طويلة لم اصعد فيها على منصة التتويج اعتبر ما حصل اليوم انتصارا".

وتابع "وحدهم اصدقائي وعائلتي وصديقتي يعرفون ما كنت في حاجة اليه لكي اصل الى ما وصلت اليه اليوم".