نهائي الدوري الإفريقي وقمة بين تشيلسي والسيتي.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 12 - 11 - 2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة، في الدوريات الأوروبية الكبرى الإنجليزي والإسباني والفرنسي والإيطالي، بالإضافة إلى نهائي دوري السوبر الإفريقي.

يستضيف ملعب "لوفتوس فيرسفيلد" مباراة إياب نهائي دوري السوبر الإفريقي بين صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.

وفي منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تلعب اليوم عدة مواجهات قوية في إطار منافسات الجولة الثانية عشر، أهمها ليفربول ضد برينتفورد، وقمة مرتقبة بين تشيلسي ومانشستر سيتي.

وفي الدوري الإسباني، يستضيف برشلونة فريق ديبورتيفو ألافيس على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، وإشبيلية ضد ريال بتيس، وأتلتيكو مدريد يواجه فيا ريال.

وفي مستوى الدوري الإيطالي، تلعب اليوم 5 مواجهات في إطار منافسات الجولة الـ 12، أهمها نابولي ضد إمبولي، ولاتسيو أمام روما، وانتر ميلان يواجه فروسينوني.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

نهائي دوري السوبر الإفريقي

صن داونز ضد الوداد المغربي، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "Arryadia SD/HD"، و"AD SPORTS 1"، و"beIN Sports HD".

الأهلي والخليج في كأس العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي ضد الخليج، في تمام الثانية والربع مساءً بتوقيت مصر، الثالثة والربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "ssc".

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول ضد برينتفورد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

أستون فيلا ضد فولهام، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

برايتون ضد شيفيلد يونايتد، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

وست هام ضد نوتينجهام فورست، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

تشيلسي ضد مانشستر سيتي، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإسباني

برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

إشبيلية ضد ريال بيتيس، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

أتلتيكو مدريد ضد فياريال، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

الدوري الإيطالي

نابولي ضد إمبولي، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

أودينيزي ضد أتلانتا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيورنتينا ضد بولونيا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports Fr 6 HD max".

لاتسيو ضد روما، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

انتر ميلان ضد فروسينوني، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

باير ليفركوزن ضد يونيون برلين، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

فيردر بريمن ضد آينتراخت فرانكفورت، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

لايبزيج ضد فرايبورج، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

الدوري الفرنسي

ليل ضد تولوز، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 8".

كليرمون فوت ضد لوريان، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

ميتز ضد نانت، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

رين ضد ليون، في تمام السادسة و5 دقائق بتوقيت مصر، السابعة و5 دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

لانس ضد مارسيليا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

كأس العالم تحت 17 عامًا

فنزويلا ضد نيوزيلندا، في تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت مصر، الثانية عشر بتوقيت السعودية.

فرنسا ضد بوركينا فاسو، في تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت مصر، الثانية عشر بتوقيت السعودية.

المكسيك ضد ألمانيا، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

كوريا الجنوبية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.