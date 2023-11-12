اليوم 10 مباربات فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة ومنتخبا مصر للرجال والسيدات راحة

ياسر رشاد - القاهرة - يحصل منتخبا مصر للرجال والسيدات للكرة الطائرة البارالمبية على راحة اليوم من منافسات بطولة العالم التى انطلقت مساء أمس تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى. رئيس مجلس الوزراء والتى تستمر حتى يوم 18 من نوفمبر الجارى على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية ، بمشاركة 17 دولة ، والتى تعد أخر مرحلة من مراحل التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بباريس الصيف المقبل ، حيث تقام اليوم عشر مباريات فى منافسات الرجال والسيدات ، فيلعب المنتخب الرواندى للرجال مع نظيره العراقى ، ويواجه المنتخب اليابانى الجزائر ، ويلتقى المنتخب الصينى مع الهند ، ويلعب منتخب المملكة البريطانية مع الماكينات الألمانية ، فى حين يواجه المنتخب الأوكرانى نظيره الفرنسى ، وفى منافسات السيدات ، تواجه الصين منتخب منغوليا ، وروندا تلعب مع ألمانيا ، والبرازيل مع هولندا ، وسلوفينيا و أوكرانيا ، ومنغوليا مع روندا .

ويستعد منتخب السيدات المصرى تحت قيادة جهازه الفن لمواجهة المنتخب الصينى فى العاشرة من صباح غد الأثنين ، ويحصل المنتخب على ساعات قليلة راحة ، ثم تعود سبدات مصر لمواجهة روندا الساعة الخامسة مساء نفس اليوم ، ويحصل منتخب الرجال على راحة لمدة 48 ساعة بعد فوزه فى مباراة الإفتتاح التى أقيمت مساء أمس السبت على المنتخب العراقى بثلاثة أشواط نظيفة ، على أن يواجه منتخبنا روندا فى العاشرة من صباح الثلاثاء ، وفى نفس اليوم يواجه منتخب السيدات نظيره المنتخب الألماني ، ويختتم منتخب السيدات منافساته فى الدور الأول يوم الاربعاء بلقاء المنتخب المنغولى فى الساعة الثانية عشر ظهرا .

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد افتتح البطولة أمس بحضور

الأسترالي باري كوزنر رئيس الاتحاد الدولى للكرة الطائرة البارالمبية ، والدكتور حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ،والسلوفينى برانكو رئيس الاتحاد الأوروبى للكرة الطائرة البارالمبية ، والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية السابقة وعضوة مجلس الشيوخ ، والدكتور صبحى حسانين رئيس مشروع البطل البارالمبى ، والدكتور فتحى ندا نقيب الرياضيين ، ورؤساء الاتحادات البارالمبية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى ،

واللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد، وأحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة , والسيد غريب إدريس ، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة ، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة ، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة ، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة ، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد .

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة ، إن

منتخب مصر للرجال قدم مباراة قوية فى إفتتاح البطولة أمام المنتخب الجزائرى ، واستطاع الفوز بالمباراة بثلاثة أشواط نظيفة ، فضلا عن تقديم اللاعبين سيمفونية رائعة من الأداء الفنى ساعده فى ذلك أرتفاع معدل اللياقة البدنية ، التى كفلت المنتخب بالفوز فى الثلاثة اشواط بفارق كبيرة فى عدد النقاط .

أعلن اللواء منصور درويش أن منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبى اثبت جاهزيته الفنية والبدنية للبطولة بكل عزيمة وكفاءة وتحدى ، وأصبح قادرا للمنافسة على اللقب والتأهل للمرة التاسعة للدورة الأوليمبية بباريس 2024 ، بعد ان شارك في الدورات البارالمبية الأوليمبية منذ إدراج اللعبة في البارالمبياد ، وحقق منتخب مصر رقما قياسيا في مشاركة الفرق الجماعية المصرية ، حيث شارك في 8 دورات متتالية ، حقق فيها الميدالية البرونزية في دورة آثينا باليونان 2004 ، ثم برونزية دورة ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 ، ويحتل المنتخب المصري حاليا المركز الرابع فى الترتيب العالمي .

يضم منتخب السيدات اللاعبات ، إسراء إسماعيل ، نورا عبد الحليم ، أسماء أحمد ، نبيلة عبد الباقي ، شيماء سيد ، رجاء حسين ، أسماء بدر ، هوانم حليم ، غادة محمد ، سهيلة طه ، أسماء سيد ، زينب فوزي ، نورهان صلاح ، ياسمين هاني ، سعده سيد , الشيماء محمد ، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني ، وصبري البرعي مدربا .

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين ، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة 17 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .