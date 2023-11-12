تشيلسي ومانشستر سيتي في صدام كروي.. تفاصيل المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، نحو ملعب “ستامفورد بريدج”، معقل البلوز، حيث يلتقي فريق تشيلسي صاحب الأرض مع نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، في تمام الساعة 40:30 بتوقيت القاهرة والساعة 5:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports HD1 وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق علي المباراة، للمعلق خليل البلوشي.

ترتيب تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقع فريق تشيلسي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما خاض 11 مباراة، وحقق الفوز في 4 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في ثلاث مواجهات.

بينما يقع مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وخسر في لقاءين فقط.

يخوض تشيلسي مباراة اليوم منتشي بفوزه الكبير على توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية، فيما يأتي مانشستر سيتي من انتصار مهم على حساب يانج بويز في دوري أبطال أوروبا، ضمن من خلاله التأهل لدور الستة عشر.