موعد مباراة برشلونة وألافيس والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة ألافيس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ويحل برشلونة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بينما يأتي ألافيس في المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.

ويبحث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة عن تحقيق الفوز خلال مواجهة اليوم، وذلك للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة وألافيس

تنطلق مواجهة برشلونة أمام ألافيس في الخامسة والربع من مساء اليوم، في المباراة التي تشهدها ملعب مونتجويك الأولمبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس

تُنقل مواجهة البارسا وألافيس عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث الليجا خلال السنوات الماضية.

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