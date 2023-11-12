تشكيل تشيلسي المتوقع لصدام مانشستر سيتي المرتقب

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق تشيلسي مساء اليوم الأحد، نظيره مانشستر سيتي في صدام كروي مشتعل بقمة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب “ستامفورد بريدج”، معقل البلوز.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، في تمام الساعة 40:30 بتوقيت القاهرة والساعة 5:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتذاع مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports HD1 وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق علي المباراة، للمعلق خليل البلوشي.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي الليلة

حراسة المرمي: روبرت سانشيز

الدفاع: ليفي كولويل - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ريس جيمس

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز

الهجوم: كول بالمر - رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون

ترتيب تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقع فريق تشيلسي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما خاض 11 مباراة، وحقق الفوز في 4 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في ثلاث مواجهات.

بينما يقع مانشستر سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وخسر في لقاءين فقط.

يخوض تشيلسي مباراة اليوم منتشي بفوزه الكبير على توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية، فيما يأتي مانشستر سيتي من انتصار مهم على حساب يانج بويز في دوري أبطال أوروبا، ضمن من خلاله التأهل لدور الستة عشر.