السيتي يزاحم ريال مدريد على صفقة ألفونسو ديفيز

ياسر رشاد - القاهرة - دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، على خط المفاوضات مع ألفونسو ديفيز لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني ، لضمه خلال انتقالات الصيف المقبل.





وتزاحم إدارة السيتي ، ريال مدريد الذي سبق وأن أعلن رغبته في ضم اللاعب خلال انتقالات الصيف المقبل أيضًا ، مقابل 10 ملايين يورو سنويًا.

وأشارت تقارير إنجليزية ، إلى أن إدارة السيتي تنوي تقديم عرضًا يقدر قيمته بـ 14 مليون يورو ، راتبًا سنويًا.

وسبق أن ذكرت تقارير صحيفة بأن ريال مدريد ومانشستر سيتي، يتنافسان على ضم ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ.

وينتهي تعاقد اللاعب مع ناديه الألماني بايرن ميونخ خلال صيف 2025 ، ولم يفصح اللاعب عن نواياه بشأن مستقبله مع البافاري.

تحصين اللاعب ..

كانت تقارير ألمانية ، قد أكدت خلال وقت سابق ، على أن بايرن ميونخ يسعى إلى تحصين اللاعب وتمديد فترة تعاقده بدلاً من تعاقده الحالي المحدد نهايته في يونيو من عام 2025.

وواصلت التقارير حديثها عن اللاعب مشيرة الى ان التغييرات التي حدثت أخيرًا في النادي البافاري على الصعيد الإداري قد تدفع عدد من نجوم الفريق الى الرحيل وعلى رأسهم الفونسو ديفيز.

واختتمت موضحة أن ريال مدريد الاسباني ، عقد جلسة مع ممثلي اللاعب خلال الفترة الأخيرة للاستطلاع امكانية ضمه خلال شتاء العام المقبل ومعرفه مرونه الظهير الكندي في الانتقال الى الليجا وتمثيل ريال مدريد بدايه من العام المقبل.