رضا شحاتة يهاجم كولر بعد تعادل الأهلي مع الجونة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف رضا شحاتة، لاعب الأهلي السابق، عن الأسباب وراء تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مع الجونة بهدف لكل فريق بالأمس.

وكان الأهلي قد تعادل مع الجونة 1/1، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، مما جعل هناك حالة من الغضب لدي الجماهير الحمراء.

وأكد شحاتة في تصريحات تلفزيونية أن السبب وراء تراجع مستوى الفريق الأحمر يعود للإدارة الفنية من جانب السويسري مارسيل كولر، والذي يقوم بتغييرات كثيرة على التشكيل في كل مباراة.

تصريحات رضا شحاتة

تحدث رضا شحاتة عن أسباب تراجع مستويات الأهلي، فقال: "لا استطيع أن الوم اللاعبين، فالمشكلة تكمن في الإدارة الفنية من جانب كولر".

وتابع شحاتة تصريحاته: "اجراء تغييرات كثيرة لن يفيد الفريق ولن يُدخلهم في الأجواء، وذلك بسبب أن الانسجام غير موجود، كما أن نتيجة المباراة زادت الضغوطات على الفريق".

وأضاف: "الأهلي خلال مواجهة الجونة لم يكن موجودًا في الشوط الأول، وحتى هدف الأهلي الذي أحرزه موديست ليس من جملة فنية بل قدرات فردية".

وأردف: "الأظهرة التي يمتلكها الأهلي خلال مباراة الجونة لم يلعبوا بشكل هجومي، والمفترض أن الأندية الكبيرة تلعب دائمًا بأسلوب هجومي".

وتسائل: "لماذا لم يبدأ كريم الدبيس بين الشوطين كان لا بد أن يُجري 4 تغييرات فورًا".

الجدير بالذكر أن الأهلي خرج من بطولة دوري السوبر الإفريقي، بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف بمجموع المبارتين خلال الفترة القليلة الماضية.