أبو مسلم: كولر سبب مستويات الأهلي السيئة

ياسر رشاد - القاهرة - شدد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر، يعد سببًا في المستويات السيئة التي يقدمها اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وكان الأهلي قد تعادل أمام الجونة بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، كما خرج الأحمر من بطولة دوري السوبر الإفريقي بعد الخسارة من صن داونز بهدف نظيف، في الدور نصف النهائي من المسابقة.

تصريحات مسلم

تحدث أحمد أبو مسلم في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: " مواجهة الأهلي أمام الجونة كانت صعبة للغاية، فعلاء عبد العال يمتاز بالأسلوب الدفاعي بجانب اللعب على الهجمات المرتدة".

وعن أسباب تراجع مستويات الفريق خلال الفترة الماضية، قال: "كولر يُجري تغييرات في كل مباراة وهذا يخلق مشاكل كبيرة جدًا".

وتابع: " بالتأكيد توجد أخطاء كثيرة في وسط ملعب الأهلي، ومدرب الجونة عمل بشكل جيد في الوسط، بجانب أن رتم الأهلي كان بطيئًا جدًا".

وأضاف: "السويسري لم ينجح في الاستفادة من طرد لاعب الجونة، وموديست سجل هدف اليوم ولكن رتمه بطيء جدًا، والتشكيل من البداية كان به أخطاء كبيرة".

وتسود حالة من القلق لدي جماهير الأهلي بعد المستويات المتذبذبة التي يقدمها الفريق خلال الفترة الحالية، خاصة وأن المارد الأحمر تنتظره بطولة مهمة وهي كأس العالم للأندية خلال الفترة القليلة المقبلة.

يذكر أن الأحمر يحل في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بـ 13 نقطة، بينما يحل بيراميدز وصيفًا بنفس الرصيد، لكن الأهداف تصب في مصلحة الأهلي.