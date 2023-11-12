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ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس

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ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر مواجهة قوية أمام ألافيس، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من عمر لهذا الموسم، والتي يستضيفها ملعب مونتجويك الأولمبي، معقل البلوجرانا.

ويأتي برشلونة ثالثًا بجدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، فيما يحل ألافيس في المركز الـ 14 برصيد 12 نقطة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس

حارس المرمى: مارك تير شتجين.

الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، إينجو مارتينيز، بالدي.

الوسط: إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.

ويرغب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في الخروج فائزًا خلال مباراة اليوم أمام ألافيس، من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

موعد مباراة برشلونة وألافيس والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يُطلق حكم مباراة برشلونة أمام ألافيس صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع من مساء اليوم، في المباراة التي تشهدها ملعب مونتجويك الأولمبي.

وتُذاع مباراة البارسا وألافيس عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث الليجا خلال السنوات الماضية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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