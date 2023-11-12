الناصيري يحفز لاعبي الوداد بتصريح مثير قبل نهائي الدوري الأفريقي

حرص سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، على دعم ومساندة اللاعبين قبل مباراتهم الحاسمة ضد صن داونز في نهائي دوري السوبر الأفريقي.

وحفز الناصيري لاعبي الوداد بتصريحاته المثيرة، والتي نقلتها صحيفة “البطولة” المغربية، قبل انطلاق مباراة صن داونز، والمقرر لها الثالثة عصر اليوم الأحد.

وقال الناصيري في تصريحاته:” أنا جد متفائل بهذه المقابلة وبباقي المقابلات القادمة. أتمنى أن يكون الفريق في الموعد وأن يكون الحظ حليفهم، ونحقق نتيجة جد إيجابية للعودة بالكأس إن شاء الله “.

وأضاف رئيس الوداد:” كنا نتمنى حضور يحيى جبران، لكن هذه هي كرة القدم، والوداد بمن حضر، واللاعبون الذين سيكونون حاضرين في الملعب سيؤدون مهمتهم بامتياز “.

واختتم:” نتمنى أن يكون النصر حليفنا والعودة بهذه الكأس الغالية للمملكة المغربية، وأن نكون دائما مشاركين في هذه البطولات، التي لا تزيد إلا تحفيزا للفريق وللجماهير وللتمثيلية المغربية”.

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وحقق الوداد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، بينما يمتلك صن داونز حظوظًا أوفر بسبب خوضه الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.