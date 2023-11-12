بالستينو يواصل دعم فلسطين على طريقته الخاصة.. فيديو

واصل فريق بالستينو دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني، من خلال أفعاله المثيرة واللافتة في مبارياته بالدوري التشيلي، وآخرها مواجهته نيوبلنسي.

وظهر بالستينو في مباراته صباح اليوم ضد نيوبلنسي في الدوري التشيلي، مرتديًا الكوفية الفلسطينية، مع جلوسهم على ركبتهم قبل انطلاق المباراة، لإعلان رفضهم للعدوان في قطاع غزة.

وجاء ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للاحتفال بـ الكوفية الفلسطينية، والمقرر لها يوم 16 نوفمبر من كل عام.

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ويعد نادي بالستينو هو ممثل فلسطين في الدوري التشيلي، حيث تم تأسيسه من قبل مجموعة من الشباب المهاجرة إلى تشيلي في عام 1920، ومنذ ذلك التاريخ وهو دائم الظهور في الأوضاع الصعبة.

وتشهد الفترة الحالية رسائل دعم ومساندة من مختلف الأندية في جميع أنحاء العالم، إلى الشعب الفلسطينية، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة واندلعت يوم 7 أكتوبر الماضي.

ودعا بالستينو لوقفة واحتجاج لدعم فلسطين مطلع الشهر الجاري، والتي انضم إليها عدد من زعماء الرياضة في تشيلي.