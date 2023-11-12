"عبدالحفيظ كان شايل كتير".. نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم رمضان السيد نجم الأهلي السابق، مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد تعادل الأهلي مع الجونة أمس في بطولة الدوري الممتاز.

قال رمضان السيد في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور: "كولر مع الأهلي في هذا الموسم يختلف عن الموسم الماضي، وسيد عبد الحفيظ كان شايل من عليه مشاكل الفريق".

أضاف: "حجة الإرهاق دي غريبة احنا لسة في بداية الموسم، التغييرات كتير في التشكيل، ومحمد عبد المنعم ازاي يقعد أمام الجونة؟، دي بالنسبة لي علامة استفهام".

أوضح: "الأهلي استسهل مباراة الجونة وفرط في نقطتين، ودائما الأحمر هو من يصنع المدربين وليس العكس".

وأتم تصريحاته: "الأهلي محتاج مهاجم سوبر وتقيل، لكن موديست مش جاهز على الإطلاق، ده محمد شريف هداف الأهلي 3 سنين، وهداف مباريات القمة، وبالشكل ده كولر بيحب ويكره".