باقي مباراة واحدة.. موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خاض فريق الأهلي لكرة القدم مباراته الخامسة من ضمن مؤجلات الفريق في الدوري الممتاز، أمام فريق الجونة، أمس السبت.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز والانتصار على الجونة، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/1، ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف الأهلي أنتوني موديست في الدقيقة 36، قبل أن يحرز أحمد بلحاج التعادل للجونة في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.

ويعتمد المدير الفني السويسري مارسيل كولر على الفرنسي أنتوني موديست لقيادة هجوم الأهلي، في ظل عدم الاقتناع بمستوى صلاح محسن، والاعتماد على بيرسي تاو في هذا المركز في بعض المباريات.

يقضي محمود عبدالمنعم كهربا عقوبة الإيقاف 6 مباريات بقرار من لجنة الانضباط باتحاد الكرة، التي خفضت عقوبة اللاعب من 12 مباراة لـ6 مباراة.

موعد عودة كهربا لقيادة هجوم الأهلي:

تأمل جماهير الأهلي في سرعة عودة محمود كهربا للتشكيل الأساسي للفريق في مسابقة الدوري، بعد صدمتها الكبيرة في المهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

وقدم موديست مع الفريق في الدوري أداءًا متوضعًا للغاية، ولم يقدم المطلوب منه حتى الأن لقيادة هجوم الأهلي، الذي كانت تضع عليه آمال كبيرة في تعزيز الجبهة الهجومية للمارد الأحمر.

ولم يظهر صلاح محسن العائد من فترة إعارة في فريق سيراميكا كليوباترا بالمستوى الجيد المطلوب منه لقيادة هجوم الأهلي، ولم يعتمد عليه مارسيل كولر الفترة الماضية.

وغاب كهربا عن تشكيلة النادي الأهلي في 5 مباريات منذ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، والتي كانت المصري البورسعيدي والإسماعيلي والمقاولون العرب، وسيراميكا كليوباترا، والجونة.

موعد عودة كهربا لقيادة هجوم الأهلي

تعتبر مباراة سموحة المحدد لها أحد يومي 28 أو 29 نوفمبر في الجولة السابعة، هي الأخيرة في عقوبة اللاعب.

ويظهر كهربا في تشكيلة الأهلي أمام نادي زد إف سي يوم 5 أو 6 ديسمبر المقبل، لكنه سيشارك مع فريق الأهلي في مباريات دوري الأبطال الأفريقي، والدوري الأفريقي والسوبر الأفريقي، وكأس العالم للأندية، لأن العقوبة تخص مباريات الدوري فقط.

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موديست يحتفل بهدفه في الجونة بهذه الطريقة (صورة)