اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مفاجأة بشأن طلب الزمالك المشاركة في بطولة السوبر المصري المقبلة.

قال إيهاب الكومي خلال مداخلة تلفزيونية في قناة النهار: "لم نتلقى أي طلب من نادي الزمالك حتى الآن، بخصوص المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في نسخته الجديدة التي ستقام في أبو ظبي".

أضاف "الكومي": "حال تواصل نادي الزمالك من أجل المشاركة في بطولة السوبر، هناك لوائح سيتم الاعتماد عليه، والرد سيكون من خلالها وليس بالأهواء، خاصة وأن البطولة اسمها بطولة السوبر المصري، ويمكن إضافة أندية جديدة".

أكمل: "لا يجب عدم إنشاء بطولة جديدة إلا بعد العودة للجمعية العمومية، وبالتالي اللائحة في البطولة المستحدثة نفسها البطولة القديمة، خاصة وأنه تم الإعلان في مؤتمر صحفي عن مشاركة كل من الأهلي وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر وبيراميدز، وتم إخطار الأندية بشكل رسمي".

وعن إمكانية طلب الشركة الراعية مشاركة الزمالك: قال: "لن نسبق الأحداث وفي النهاية سيتم تطبيق اللوائح، والأمور تتم حسب التنسيق وهدفنا إخراج البطولة بشكل مميز".