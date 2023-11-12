"هل ده مستوى مهاجم؟".. نجم الأهلي يوجه رسالة قوية لكولر

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية تعادل الأهلي أمام الجونة أمس في بطولة الدوري الممتاز.

قال "أبو مسلم" في لقاء تلفزيوني على قناة المحور: "كان هناك تغييرات عديدة من جانب المدير الفني وهو ما صعب المباراة جدا على الأهلي وكولر يتحمل هذه النتيجة".

أضاف: "الأهلي عانى كثيرا بسبب وسط الملعب، وكان يجب أن يتواجد كريم الدبيس كظهير أيسر أمام الجونة وليس خالد عبد الفتاح".

وأكمل: "على المستوى الدفاعي غياب محمد عبد المنعم ساهم بشكل كبير في تعادل الأهلي، ولا أعلم لماذا كل هذه التغييرات".

أوضح: "موديست يحتاج وقت طويل من أجل الظهور بشكل مميز، تسجيله للهدف جيد، ولكن هناك 3 فرص له ولم يستغلها، ومينفعش أسيب محمد شريف وأجيب مهاجم بالسن ده، وبالمستوى ده".

أتم تصريحاته: "بالطبع محمد شريف كان هيبقى أحسن من موديست، وصلاح محسن مقدمش ما يكفي مع الأهلي لإثبات نفسه".