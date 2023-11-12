نهائي الدوري الأفريقي.. ما مكافأة الفائز والوصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يشهد اليوم الأحد مباراة إياب نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم بين الكبيرين صن داونز والوداد المغربي، في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت مصر، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

وتعد هذه النسخة الأولى من البطولة الأكبر قيمة داخل قارة أفريقيا من حيث الجوائز المالية لأصحاب المركزين الأول والثاني.

ويحصل صاحب المركز الأول على 4 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على 3 مليون دولار، في البطولة التي شهدت تنافس أفضل ثمانية فرق في القارة، وفي العام المقبل سيرتفع عدد الأندية المشاركة إلى 24 فريق.

جدير بالذكر، انتهت مباراة ذهاب نهائي الدوري الأفريقي بفوز الوداد الرياضي المغربي على منافسه صن داونز بنتيجة 2-1، على ملعب مركب محمد الخامس.