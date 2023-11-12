شكرا لقرائتكم خبر عن ياو أنور ينضم لقائمة منتخب توجو استعدادا لمواجهتي السودان والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم التوجولى ياو أنور، مهاجم نادى الإسماعيلى، لقائمة منتخب توجو النهائية استعداداً لمواجهتي السودان والسنغال يومى 16 و21 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويقدم ياو أنور مستويات مميزة مع الإسماعيلى الفترة الماضية، ما جعله أحد العناصر المهمة للمنتخب التوجولى هذه الفترة بعدما تواجد اسمه فى القائمة النهائية لمنتخب بلاده لمواجهتي السودان والسنغال.

ويخوض فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال، مباراة ودية اليوم مع ساحة دمياط باستاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري.

وطلب إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى خوض عدة مباريات ودية من أجل تجهيز اللاعبين استعدادا لمواجهة بيراميدز فى إطار منافسات الجولة السابعة في دورى nile.

ويبدأ الإسماعيلى ودياته اليوم الأحد بمواجهة ساحة دمياط، ثم مواجهة المروج الليبي غداً الإثنين، ثم فيوتشر في 17 نوفمبر الجاري ثم مواجهة طلائع الجيش 19 نوفمبر الجارى واخيرا مواجهة المقاولون العرب في 22 نوفمبر.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء و تعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.