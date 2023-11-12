شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المباريات بالأهلى تبدأ مناقشة ترتيبات مواجهة ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المباريات بالنادى الأهلى سلسلة اجتماعات للترتيب والتجهيز لكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي وميدياما الغانى، فى الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.

وتبدأ اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بتنظيم المباراة، وتجد اللجنة تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا من جانب كافة الجهات الوطنية، والتى تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة الأهلي فى مهمته الوطنية، وتوفير كافة سبل الراحة للجماهير.

وتبدأ لجنة المباريات بالنادى الأهلى فتح خطوط اتصال مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ومسئولي الأمن من أجل الموافقة على زيادة عدد جماهيره في مباراته القادمة ضد ميدياما الغانى من أجل مؤازرة الفريق الأحمر فى مستهل مشواره بدور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقى.

ويضغط مسئولو النادي الأهلي للحصول على موافقة الجهات المختصة لزيادة عدد الجماهير بما يتناسب مع أهمية بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حشد أكبر عدد من الجماهير لدعم لاعبي الأهلي في هذه المباراة المهمة في مشوار الأهلي بالنسخة الحالية لدوري الأبطال.

ويكثف مسئولو النادي الاهلى اتصالاتهم مع الجهات الأمنية لتحديد ملعب مباراة ميدياما الغاني فى انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك عدد الجمهور فى هذه المباراة المرتقبة، ويُفاضل مسئولو القلعة الحمراء بين ملعبي السلام وبرج العرب، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لاختيار ملعب للمباراة الأفريقية، بعد قرار هيئة استاد القاهرة بغلق الملعب عقب مواجهة مصر أمام جيبوتي فى تصفيات كأس العالم المقررة يوم 16 نوفمبر الجاري، لمدة 15 يوما لزرع البذرة الشتوية.

ويتطلع مسئولو النادي الأهلى لحسم هذا الملف سريعاً من أجل إنهاء ترتيبات المباراة التي يسعى فيها الأهلي لحسم الفوز بالنقاط الثلاث لتكون ضربة البداية قوية فى دور المجموعات للبطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها.

ويلعب المارد الأحمر فى المجموعة الرابعة برفقة كل من، شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز، وميدياما الغاني.

ويُفاضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بين ملعبين لاستضافة المباراة الافتتاحية لدور المجموعات، بين برج العرب في الإسكندرية، والسلام بالقاهرة. ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفا على يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم السبت 25 نوفمبر الجارى فى التاسعة مساءً بالقاهرة.



