شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبدأ رحلة استكشاف ميدياما الغانى بحثاً عن استعادة انتصارات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق ميدياما الغانى بمشاهدة مبارياته المحلية والأفريقية خلال فترة تواجده بسويسرا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل غانا، بحثاً عن استعادة الانتصارات للمارد الأحمر بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق فى الدوري

وحصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على إذن من مسئولى النادي بالسفر إلى بلاده لقضاء الإجازة التى يحصل عليها الفريق حالياً بسبب فترة التوقف الدولي الحالية، والتى سيخوض خلالها المنتخب الوطني مباراتي جيبوتي وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجاري بتصفيات مونديال 2026.

ومنح كولر لاعبي الأهلي فترة راحة أسبوع عقب مباراة الجونة التي أقيمت أمس، السبت، بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري ( دوري nile )، على أن يعود الفريق بعد هذه الراحة دون لاعبيه الدوليين الذين يرتبطون بمباريات مع منتخبات بلادهم فى فترة التوقف الدولى الحالية، واستغل المدرب السويسري فترة الإجازة وقرر السفر إلى بلاده للاطمئنان على أسرته هناك.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي بعد الراحة الحالية الاستعداد لمباراة ميدياما الغاني، فى افتتاح دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 25 نوفمبر الجارى بالقاهرة.

قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وأسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.