شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد سيف الجزيرى ومحمود علاء عن مباراة الزمالك وأبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الطبى للزمالك على عدم مشاركة الثنائى سيف الجزيرى ومحمود علاء لاعبى فريق الزمالك فى مواجهة أبو سليم فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها 26 نوفمبر الجارى.

وجاء رفض مشاركة الثنائى لعدم المجازفة بهما ما يجعل الإصابة تتفاقم، بالإضافة إلى الحفاظ عليهم وضمان تأهيلهما بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.

ويعانى سيف الجزيرى من شد فى العضلة الخلفية، تعرص الإصابة بها خلال مباراة الفريق امام زد فى الجولة السادسة من الدورى.

بينما يعانى محمود علاء من الإصابة فى العضلة الخلفية ويخضع حالياً لبرنامج علاج طبيعى قبل العودة إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية.

إصابة سيف الدين الجزيرى قد تستلزم من 7 إلى 10 أيام قبل أن يكون جاهزًا للمشاركة مجدداً، وفيما يخص محمود علاء يخضع حاليا لبرنامج علاج طبيعى قبل العودة إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية.

من ناحية أخرى، يعانى محمد عبد الغنى من كدمة فى الفخذ السفلى أدت إلى انتفاخ قوى، وخضع إلى اختبار طبى، وجار تأهيله ليعود فى أسرع وقت، ومن المتوقع أن يشارك فى مباراة أبو سليم الليبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية والمقرر لها يوم 26 نوفمبر.