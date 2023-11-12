شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يغيب عن منتخب مصر منذ 643 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ سنة و9 أشهر و5 أيام، لم ينضم رمضان صبحى، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لصفوف منتخب مصر، وتحديدًا تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة. وسجل رمضان صبحى آخر ظهور مع منتخب مصر فى مباراة السنغال التى فاز بها المنتخب السنغالى بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح في المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، على ملعب "باول بيا ستاديوم" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي مساء الأحد 6 فبراير 2022.

وحينها كان يتواجد رمضان صبحى ضمن كتيبة الفراعنة، إلا أنه لم يشارك فى مواجهة السنغال وجلس على مقاعد البدلاء، ومنذ هذه المباراة لم ينضم رمضان لصفوف معسكر المنتخب، ليسجل غياب لمدة 643 يومًا.

غياب رمضان صبحى لم يكن بسبب عوامل فنية فقط، بل جاء الغياب فى العديد من المعسكرات السابقة بسبب تعرضه للإصابة مع فريقه وقبل انطلاق معسكر المنتخب بأيام، ليضطر روى فيتوريا لتغيير بوصلته والاستعانة بلاعبين بدلاء، خاصة أن رمضان من اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسى للمنتخب الفترة الماضية، نظرًا لما يتمتع به من مهارة وقوة بدنية وخبرة كبيرة فى التعامل مع المباريات الحاسمة.

ورغم عدم انضمام رمضان صبحى لصفوف المنتخب فى المعسكر الحالى، إلا بيراميدز يأتى فى الترتيب الثانى بعد الأهلى فى الأندية التى ضُم منها لاعبون للمعسكر، حيث اختار فيتوريا من الأهلى 7 لاعبين، ومن بيراميدز 5 لاعبين، ومن الزمالك 3 لاعبين.

واختار الجهاز الفنى لمنتخب مصر قائمة اللاعبين النهائية وتضم 25 لاعبا لمعسكر شهر نوفمبر والذى يتخلله مباراتا جيبوتى وسيراليون يومى 16 و19 نوفمبر الجارى فى الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمد صبحى، أحمد الشناوى

الدفاع: محمد هانى، عمر كمال عبدالواحد، على جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامى، رامى ربيعة، محمد حمدى، أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد، مروان عطية، محمد الننى، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدى فتحى، محمد صلاح، مصطفى فتحى، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات

الهجوم: مصطفى محمد، محمد شريف

تقام مباراة منتخب مصر و جيبوتى فى السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبيريا فى الرابعة عصراً.