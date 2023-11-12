شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيف المبارزة يتأهل لربع نهائى كأس العالم فى سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة إلى ربع نهائى بطولة كأس العالم المقامة فى سويسرا بالفوز على منتخب التشيك 43 / 42 ليواجه الفائز من إيطاليا وأوكرانيا بعد قليل.

ونجح منتخب السلاح فى الفوز على النمسا بنتيجة 45 / 40 فى دور الـ 16 ، ويسعى أحفاد الفراعنة لتحقيق إنجاز تاريخى فى هذه النسخة.

من ناحية أخرى، رفض محمود السيد، لاعب منتخب مصر للسلاح، مصافحة لاعب إسرائيل فى كأس العالم لسيف المبارزة فى سويسرا، وقام السيد بذلك بعد الفوز على لاعب الاحتلال إسرائيلى بنتيجة 5/0، حيث يتضامن لاعب منتخب مصر للسلاح مع القضية الفلسطينية.

وقام لاعب إسرائيل بتقديم شكوى ضد بطل منتخب مصر بعد رفض مصافحته أمام الجميع فى منافسات كأس العالم.