شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة البارالمبية يشكر الرئيس السيسى على دعم الأبطال ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية ، على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للرياضيين من ذوى الإعاقة والذين يسطرون إنجازات قارية وعالمية ويرفعون اسم مصر فى المحافل الدولية.

وأكد رئيس اللجنة البارالمبية أن رياضات ذوى الإعاقة تشهد عهدا جديدا من الاهتمام والتحدى فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس، خاصة بعدما أشاد العالم بتنظيم ونجاح مصر فى استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية في مختلف الألعاب على مدار الأعوام السابقة، واستفادة الاتحادات الدولية من المقومات التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير الدولية، وفنادق الإقامة المتميزة، وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة، والخبرات التنظيمية والإدارية والصرح الرياضى المتكامل بنادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديده والنهضة الشاملة في البنية الرياضية للجمهورية الجديدة. والتى يقام فيها حاليا بطولتى السباحة الدولية وكأس العالم للكرة الطائرة جلوس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي تتلقاه الرياضة المصرية وخاصة لذوى الاعاقة من القيادة السياسية وهو ما انعكس علي النتائج التي حققها الأبطال خلال الفترة الماضية.

وأكد مصطفى أن اللجنة البارالمبية تشهد عهدا جديدا من التطوير فى كل عناصر المنظومة من تحول رقمى لكل معاملاتها الإدارية والمالية إلى وضع استراتيجية لتطوير عناصر كل اللعبة من لاعبين وإداريين وأجهزة فنية وفتح باب المنح والدورات التدريبية للوقوف على أحدث المتغيرات بالاتحادات الدولية.

وكشف الدكتور حسام الدين مصطفى أنه نجح مع مجلس الإدارة لتعظيم الموارد المالية للجنة، حيث توصل لاتفاق نهائي مع أكثر من شركة راعية وعدد من البنوك لرعاية اللجنة وضخ أموال تسهل مهمة مجلس الإدارة لتوفير معسكرات داخلية وخارجية للأبطال البارالمبيين الذين نسعي جاهدين لرعايتهم رعاية صحيحة وتأهيلهم بقوة قبل دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024

وأفصح الدكتور حسام الدين مصطفى أن مجلسه أبرم بالفعل عقود رعاية بـ13مليون جنيه، ومازال السعى والاجتهاد من قبل مجلسه مستمراً للوصول لقيمة الرعاية التى تستحقها اللجنة البارالمبية بعد نجاح مجلسه في تنظيم العديد من الأحداث القارية والعالمية.