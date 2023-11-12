شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة يد الأهلى تعود من السعودية فجر الثلاثاء بعد المشاركة بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى إلى القاهرة فجر الثلاثاء المقبل بعد انتهاء منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالسعودية، حيث يخوض الفريق الأحمر آخر مواجهاته فى الثانية والربع ظهر اليوم، الأحد، أمام الخليج السعودى لتحديد المركزين الخامس والسادس.

وفاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الكويت الكويتى بنتيجة 35 / 25، فى أول لقاءات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام برشلونة الإسبانى الخميس الماضى بنتيجة 37/26 فى ثانى مواجهاته بالدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

ونجح الأهلى فى الفوز على النور السعودى بنتيجة 38/20 فى أولى مواجهات البطولة.

وشهدت ضربة البداية حصول محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في فوز الأهلي بنتيجة 38-20.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.