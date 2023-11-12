شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات سيتي كلوب يفزن فى الطائرة والسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيتي كلوب شبين الكوم تحت 17 سنة بنات على فريق الشيخ زايد 3-0 ضمن دوري الكرة الطائرة، فيما فاز فريق كرة السلة تحت 18 سنة بنات على مركز شباب قبلي شبين 18-16 في إطار دوري منطقة القليوبية.

يأتي ذلك في إطار النتائج الطيبة التي تحققها ناشئات سيتي كلوب في البطولات الرسمية بعد إشهار النادي رسميًا وتركيز اهتماماته ببناء قاعدة رياضية في جميع اللعبات بفروعه المنتشرة بأنحاء الجمهورية للمساهمة في قطاع البطولة للرياضة المصرية على أسس فنية سليمة.

في الوقت نفسه تواصل إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب تنفيذ خططها بتثقيف النشء من أبناء أعضاء فروع النادي، حيث تم تخصيص نشاط الأسبوع الثقافي لعرض قصص مرئية عن تاريخ فلسطين وما مر به شعبها خلال العقود الماضية، فيما خصص أطفال سيتي كلوب نشاطهم الفني في رسم العلم الفلسطيني تعبيرا عن تضامنهم ومشاعرهم مع أخوتهم في غزة.

يأتي ذلك في إطار خطة مجموعة أندية سيتي كلوب التي تستهدف بناء أجيال جديدة على معانٍ وطنية عبر سبل تربية قويمة كلبنة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.