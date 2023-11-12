صفقة عمر كمال عبدالواحد.. فيوتشر يربك الأهلي بتحرك مفاجئ

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن نادي مودرن فيوتشر يجهز عرضاً مغرياً لتمديد تعاقد عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، رغم وجود اهتمام من النادي الأهلى بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي تصريحات عبر برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم" اليوم الأحد، قال شوبير: "رغم أن الأهلى مهتم بضم عمر كمال عبد الواحد فى يناير المقبل، واللاعب مرحب، وطلب من إدارة القلعة الحمراء تقديم عرض رسمى لفيوتشر حتى يستفيد النادى صاحب الفضل عليه، إلا أن مودرن فيوتشر يجهز عرضاً جديداً للاعب".

وأضاف الإعلامي: "مودرن فيوتشر يجهز عرضاً جيداً جداً لتمديد تعاقد عمر كمال عبد الواحد وسيعرضه على اللاعب لتمديد تعاقده والاستمرار مع الفريق، رغم أن مودرن فيوتشر يفتح الباب لانتقال اللاعب للأهلى فى حال فشل تمديد تعاقده للاستفادة من بيعه فى يناير قبل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم ورحيله بشكل مجانى".

ووفقا لوسائل إعلامية، فقد قطع الأهلي شوطا كبيرًا من المفاوضات مع عمر كمال عبدالواحد وهناك اتفاق على كافة الشروط وطلبات اللاعب ويبقى حسم الصفقة فقط مع مسئولي نادي فيوتشر.