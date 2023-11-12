ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم يلا شوت في الدوري الإنجليزي، يخوض فريق تشيلسى الإنجليزى مواجهة نارية عندما يستضيف مانشستر سيتى، مساء اليوم الأحد، فى قمة منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لمواصلة النتائج الجيدة التي يحققها مؤخرًا، مستغلًا عامل الأرض والجمهور.

ويخوض فريق تشيلسي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حدٍ كبير، بعدما تغلّب على بلاكبيرن بهدفين نظيفين، في دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، ثم حقق فوزًا كبيرًا على توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-1، في قمة نارية أقيمت في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة تشيلسي ضد مان سيتي، فى السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة البريميرليج بالموسم الجارى 2023-2024، وستكون مذاعة على قناة beIN Sports HD 1.

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة فى مواجهتين وتسجيل 28 هدفًا وتلقي 8 أهداف.

في المقابل، يأمل فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في مواصلة نغمة الانتصارات، من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي والدفاع عن اللقب هذا الموسم.

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ويدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على بورنموث بنتيجة 6-1 في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، كما تغلّب على يونج بويز السويسري بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويضمن التأهل لدور الـ16 من المسابقة الأوروبية.

ما هو موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة 12 لمنافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024، هو يوم الأحد 12 نوفمبر 2023 على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

ينقل الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي عبر شاشتها.