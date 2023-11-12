منتخب مصر للقوس والسهم يحصد ذهبيتي الفرق في البطولة الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - حصد منتخب مصر للقوس والسهم ميداليتين ذهبيتين في منافسات الفرق للرجال والسيدات في البطولة الأفريقية الثالثة عشرة المقامة حاليا في تونس.

وفاز منتخب الرجال على نظيره الجزائري في المباراة النهائية ليحصد الميدالية الذهبية، في حين فاز فريق السيدات على نظيره المنتخب التونسي.

وكان منتخب مصر للقوس والسهم ضمن مقعدين للرجال والسيدات في أولمبياد باريس 2024، وسيلتقي يوسف طلبة مع شريف أشرف في المباراة النهائية، كما سيلتقي بهاء عمرو مع لاعب منتخب جنوب أفريقيا، في حين ستواجه كل من رنا كامل وجنى علي لاعبتين من منتخب تونس في نصف النهائي والنهائي بمنافسات فردي السيدات.

وتختتم مساء اليوم الأحد منافسات البطولة الأفريقية الثالثة عشرة للقوس والسهم المقامة بمدينة نابل التونسية بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة، يمثلون 20 دولة.

ويتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المراكز الأول والثاني في منافسات فردي الرجال والسيدات بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في منافسات الزوجي المختلط.

ويمثل بعثة المنتخب في البطولة الأفريقية كل من، علي عبد البر ويوسف طلبة وشريف أشرف وبهاء عمرو وجنى علي وليندا شرف الدين وندى عزام ورنا كامل، ويترأس البعثة أحمد سامح عضو مجلس الإدارة، ويتولى تدريب المنتخب الدكتور ماجد محيي الدين.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر بعد الفوز بذهبيتي الفرق وضمان التأهل لأولمبياد باريس بمقعدي فردي الرجال والسيدات.