نهائي الدوري الأفريقي .. 12 دقيقة وقتًا بديلاً للضائع في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - احتسب حكم مواجهة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي ، 12 دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع للشوط الأول ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب لوفتوس ستايدوم في إياب نهائي مسابقة الدوري الأفريقي.





وخاض فريق الوداد اللقاء محققًا أفضلية نسبية بالفوز بهدفين دون رد.

وعند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل صن داونز أولى أهدافه عبر مهاجمه شالولايل.

تشكيل الفريقين ..

ويخوض صن داونز اللقاء بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمي: ويليامز.

خط الدفاع: ليبوسا، تيبوهو موكوينا، موتوبي مغالا.

الوسط: عبد المنعم بوطويل، أويري موديبا، مارسيلو أليندي، خوليسو موداو.

الهجوم: لوكاس ريبيرو كوستا، زواني، بيتر شالولايل.

بينما جاء تشكيل الوداد المغربي على النحو التالي ..

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب العلمود، أمين أبو الفتح، جمال حركاس، يحيى عطية الله

خط الوسط: سرغات، زكريا دراوي، عبد الله حيمود

خط الهجوم: شارقي البحري، هشام بوسفيان، منتصر لحتمي