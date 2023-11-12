يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي كورة أون لاين في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي كورة اون لاين في الدوري الإنجليزي

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي كورة اون لاين في الدوري الإنجليزي، يترقب عشاق الساحرة المستديرة قمة نارية بين ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي على ملعب "ستامفورد بريدج"، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

فيما يأتي فريق تشيلسي فى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في 3 وتسجيل 15 هدفًا وتلقي 12 هدفا.

واكتسح فريق تشيلسي نظيره توتنهام بنتيجة 4-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السبيرز، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجاري 2023-24.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تعيين الحكم أنتوني تايلور لإدارة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024.

ويدخل "البلوز" المباراة بعد انتصار كبير في ديربي لندن على توتنهام برباعية، وتأمل كتيبة ماوريسيو بوكيتينو مواصلة النتائج الإيجابية بانتصار على حامل اللقب.

يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

مانشستر سيتي وبعد أن ضمن تأهله لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، احتفظ بصدارة البريميرليغ أيضًا، وسيضمنها أكثر حال تحقيق الفوز على تشيلسي.

متى موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024؟

تقام مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مساء الأحد 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 على ملعب ستامفورد بريدج.

وتنطلق المباراة عند السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

مشاهدة البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024

يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي عبر الإنترنت بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال خدمة "بي إن كونكت".

معلق مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024

سيتولى المعلق العُماني الشهير خليل البلوشي مهمة التعليق على مجريات مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024

قناة "beIN Sports HD 1" الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات