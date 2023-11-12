أسباب تراجع مستوى لاعبي الأهلي تحت قيادة كولر

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الفترة الماضية تراجعًا في مستويات عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد التعادل أمام الجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ويسيطر الغضب على جماهير الأهلي، بعد النتائج المتذبذبة التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن المارد الأحمر خرج من البطولة الجديدة دوري السوبر الإفريقي أمام صن داونز، بعد الهزيمة بهدف نظيف بمجموع المباراتين، وأيضًا خسارة لقب كأس السوبر أمام مولودية الجزائر، في المباراة التي انتهت لصالح الأخير بهدف نظيف.

عدم الانسجام وتغييرات كولر المستمرة وراء تراجع مستوى لاعبي الأهلي

حملت مواجهة الأهلي أمام الجونة اكتشاف عيوب كثيرة للاعبي الأهلي أمام الفريق الساحلي، مما جعل الجمهور يتسرب إليه القلق من تراجع نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق يشارك في بطولات كثيرة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي على رأس الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى لاعبي الأهلي هو حالة الإرهاق التي منها اللاعبين بعد المشاركة في عدد كثير من المباريات خلال الفترة القليلة الماضية مما أثر عليهم بالسلب خلال الفترة الحالية.

كما يأتي السبب الثاني لفقدان عدد من لاعبي الأهلي الشغف للمنافسة على الألقاب والبطولات المقبلة مع الفريق، مما يجعل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر أمام تحدي كبير في إعادة روح الشياطين الحمر للاعبين مرة أخري.

ويعد السبب الثالث وراء تراجع مستوى الأهلي هي الحالة البدنية التي يعاني منها اللاعبين، حيث أن هناك لاعبين لا تستطيع إكمال المباراة لنهايتها وظهرت بوضوح خلال مواجهة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي.

فيما يأتي السبب الرابع هي كثرة التغييرات التي يقوم بها كولر في تشكيلات الفريق خلال المباريات الأخيرة، بالإضافة إلى دخول عناصر جديدة لمنظومة السويسري الفنية، مما جعل اللاعبين يفقدون الانسجام مع بعضهم البعض.

ويبحث كولر عن إعادة الفريق مرة أخري للمسار الصحيح على مستوى الأداء، بعدما لاحظ المدرب السويسري هبوط المستوى البدني والفني لعدد كبير من اللاعبين.