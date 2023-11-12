علاء عبد العال : هذا اللاعب مستقبل للكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - قال علاء المدير الفني لفريق الجونة أن الظهير الأيسر الشاب للفريق، المعار إلي نادي الزمالك من أفضل اللاعبين التى تنتظرهم مستقبل كبير فى الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة.

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وقال علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:":" لدي لاعب فى الجونة شاب معار من نادي الزمالك وهو أحمد محمود سيكون مستقبل للكرة المصرية وأتوقع عودته لنادي الزمالك خلال فترة قريبة، وكنت سعيد بإختياره فى المنتخب الأولمبي معسكر نوفمبر الجاري خاصًة أنه لاعب يستحق بالفعل الإنضمام والتواجد مع المنتخب، وتذكروا هذا الإسم جيدًا.

وأضاف:" أنا لدي عدد كبير من اللاعبين فى الجونة شباب لم يخوضوا أى مباريات من قبل فى بطولة الدوري المصري والأن يلعبوا أمام الأهلي والزمالك وجميع الفرق الكبري بشكل مميز وجيد.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.