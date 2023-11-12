محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام برينتفورد في الدوري الأفريقي

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة برينتفورد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيرة برينتفورد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب “الأنفيلد”.

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ويقود النجم الدولي المصري محمد صلاح خط هجوم ليفربول رفقة الثنائي داروين نونيز وديوجو جوتا.

تشكيل ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكسندر أرنولد – ماتيب – فان دايك – تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي – إندو – جاكبو.

خط الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – ديوجو جوتا.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد برنتفورد في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.