صن داونز يتقدم على الوداد في الشوط الأول ويقترب من لقب الدروي الأفريقي

نجح فريق صن داونز في التقدم على الوداد في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم صن داونز على الوداد بهدف دون رد.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق بيتر شالوليلي لاعب صن داونز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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وبدأ صن داونز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رونون ويليامز

الدافاع: ريفالدو كويتزي- غران كيكانا- عبدالمنعم بوطويل

الوسط: خوليسو موادو- تيوهو موكينا- مارسيلو أليندي- مافوسا موديبا

الهجوم: لياندرو سيرينو- ثيمبا زواني- ليسيبا نكو.

بينما الوداد كان قد دخل اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب العلمود – أمين أبو الفتح – جمال حركاس – يحيى عطية الله

خط الوسط: سرغات – زكريا دراوي – منتصر لحتمي

خط الهجوم: عبد الله حيمود – شارقي البحري – هشام بوسفيان

والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الوداد وصن داونز التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس انتهت بفوز الوداد على صن داونز بهدفين مقابل هدف.

وحال إنتهاء اللقاء بهذا الشكل يتوج صن داونز بلقب دوري السوبر الأفريقي مستفيداً بقاعدة الهدف خارج الأرض.