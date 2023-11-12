إصابة جديدة تضرب صفوف الزمالك قبل مواجهة أبو سيلم في الكونفدرالية

تلقى الجهاز الفني لنادي الزمالك صدمة بإصابة لاعب جديد قبل مواجهة أبو سليم ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيرة أبو سليم الليبي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ولم يشارك يوسف أوباما في تدريبات الزمالك الجماعية اليوم بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية، وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة وضع برنامج تأهيلي له.

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وخاض أوباما برنامجاً تأهيلياً خاصاً على هامش مران الزمالك اليوم، فقرة تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب، وخاض بعدها تدريبات في صالة الجيمانيزيوم.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع أبو سليم يوم 26 نوفمبر الجاري على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.