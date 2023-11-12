لقطة غريبة لـ حكم مباراة الوداد ضد صن داونز في نهائي الدوري الأفريقي

تعرض الحكم الرابع في مباراة الوداد البيضاوي المغربي ونظيره صن داونز الجنوب أفريقي، للسقوط أرضًا، بعد اصطدمه بلاعبي الفريقين في الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول من مباراة الوداد ضد صن داونز، لقطة طريفة للحكم، بعدما تسابق لاعب من الفريق المغربي ضد لاعب صن داونز، ليصطدم الثنائي بالحكم ويسقطا سويًا أرضًا.

وعاد الثلاثي وسرعان ما استعادوا توازنهم وتم استكمال المباراة، والتي يستضيفها ملعب لوفتوس فيرسيفلد في بريتوريا في جنوب أفريقيا حاليًا.

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ونجح صن داونز في تسجيل هدفًا قاتلًا في شباك الوداد، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع في المباراة المقامة حاليًا، ليقترب من التتويج بلقب الدوري الأفريقي.

وحسم الوداد الفوز لصالحه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد، وبهدف صن داونز في مواجهة الإياب اليوم، صعب المهمة على لاعبي الفريق المغربي.

ويخوض الوداد مباراة بتشكيل يضم كل من:

المرمى: يوسف المطيع.

خط الدفاع: أيوب العلمود – أمين أبو الفتح – جمال حركاس – يحيى عطية الله

خط الوسط: سرغات – زكريا دراوي – منتصر لحتمي

خط الهجوم: عبد الله حيمود – شارقي البحري – هشام بوسفيان