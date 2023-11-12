مصطفى محمد أساسياً في تشكيل نانت لمواجهة ميتز بـ الدوري الفرنسي

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي نانت عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة ميتز، في إطار مواجهات بطولة الدوري الفرنسي.

ويحل نانت ضيفاً ثقيلاً على ميتز ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت الملمكة العربية السعودية.

ويقود النجم الدولي المصري مصطفى محمد خط هجوم نانت أمام ميتز في الدوري الفرنسي.

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ويبدأ نانت اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لافونت.

الدفاع: كوكو، كوميرت، كاستيليتو، بالويس.

الوسط: ميرلين، تشيريفيلا، موتوسامي.

الهجوم: موليت، مصطفى محمد، سيمون.

ويحتل نانت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفنرسي برصيد 14 نقطة جمعها من 11 مباراة، بينما يتواجد ميتز في المركز السادس عشر أول مراكز الهبوط برصيد 10 نقاط جمعها من فوزين و4 تعادلات وخسارة 5 مواجهات.