يد الاهلي تتفوق على الخليج وتحسم المركز الخامس في السوبر جلوب 2023

حسم الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الاهلي، الفوز في مباراة تحديد المركز الخامس أمام نظيره الخليج السعودي، في منافسات كأس العالم للأندية 2023.

وحقق الاهلي الريمونتادا أمام نظيره الخليج مساء اليوم، بعدما تراجع في الشوط الأول بنتيجة 16-14، قبل أن يعود ويتعادل في الشوط الثاني بنتيجة 30-30.

ولجأت المباراة إلى رميات السبعة أمتار، والتي حسمت فوز الاهلي باللقاء، ليحقق المركز الخامس لأول مرة في تاريخه بالبطولة، والتي شهدت مشاركة 12 ناديًا.

واستضافت المملكة العربية السعودية، منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية “السوبر جلوب 2023″، والتي أقيمت لأول مرة بـ 12 ناديًا بدلًا من 4 فرق كما هو معتاد.

ووده الاهلي المنافسات من الدور التمهيدي الأول، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته الأولى، ليلعب على مباريات المراكز، ويتفوق على الكويت الكويتي والخليج السعودي.

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وظل الاهلي محتفظًا بأفضل إنجاز أفريقي في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، والذي حققة في نسخة 2007، عندما احتل المركز الثاني ووصافة البطولة.