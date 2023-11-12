شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ملف مدرب الزمالك الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو داخل جدران نادي الزمالك فوق صوت المدير الفني الجديد للفريق، وذلك لبدء مرحلة جديدة لفريق الكرة، بعد فترة من تذبذب النتائج مع الكولومبي أوسوريو والذي تم توجيه الشكر له عقب الخسارة أمام زد فى الجولة السادسة من الدوري بهدفين مقابل هدف.

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س:متى يحسم الزمالك ملف الجهاز الفني الجديد؟ ج:يرفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التسرع فى التعاقد مع مدير فنى أجنبي لتولى مهمة قيادة الفريق الكروي الأول خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو الذى تم توجيه الشكر له قبل مواجهة بيراميدز، وإسناد المهمة لمعتمد جمال بشكل مؤقت، ولحين التعاقد مع مدير فنى أجنبي جديد، يتولى زمام الأمور فى القلعة البيضاءس:ما هي العوامل التى يبحث عنها مجلس الزمالك فى المدرب الجديد؟ ج: يريد المجلس التعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية، ويجيد التعامل مع البطولات الأفريقية وكذلك المحلية، الأمر الذى دفع مجلس إدارة الزمالك للتروي فى اختيار بديل أوسوريو، وتم عقد جلسة مع معتمد جمال للتأكيد على استمراره في منصبه لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، مع تقديم كامل الدعم له خلال المرحلة المقبلةس:هل تم طرح اسم الرمادى وشوقي غريب على طاولة مجلس الزمالك؟ ج:كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمى لمجلس إدارة نادى الزمالك، عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع أيمن الرمادى وشوقى غريب وموسيمانى لتدريب القلعة البيضاء، وقال أحمد سالم أن مجلس الزمالك مستاء من الشائعات المنتشرة حول ترشيحات مدرب الفريق الجديد، وأضاف المتحدث الرسمى لمجلس إدارة نادى الزمالك، "أيمن الرمادى لم يذكر اسمه فى المرشحين لتدريب الزمالك ولا يوجد أى مفاوضات معه ولا شوقى غريب ولا الجنوب أفريقي موسيمانى". س:هل يفكر الزمالك فى التعاقد مع مدرب مصري؟ ج:رفض مجلس إدارة الزمالك فكرة التعاقد مع مدير فنى مصري ليتولى المهمة فى المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك عدة أسماء كانت مرشحة للمهمة، إلا أن الرفض جاء بأغلبية أعضاء المجلس لفكرة التعاقد مع مدير فنى محلى، والتأكيد على ضرورة التعاقد مع مدرب أجنبى كفء يكن على قدر المسئولية فى الفترة المقبلةس:ما هو أول تحدٍ ينتظر الجهاز الجديد للزمالك؟ ج:بعد فترة التوقف الدولى، يفتتح الزمالك مشواره فى الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة أبو سليم الليبى الأحد 26 نوفمبر فى السادسة مساءً، باستاد برج العرب، والتى قد تكون أول مهمة رسمية للجهاز الفني الجديد والمنتظر للفريق الأبيض.