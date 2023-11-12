التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين وادى دجلة وبتروجت بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين وادي دجلة وبتروجت، فى المباراة المقامة حاليا باستاد السلام الدولى، في إطار افتتاح منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري المحترفين.

وسيطر وادى دجلة على معظم أوقات الشوط الأول، حيث أهدر وليد عطية مهاجم دجلة انفرادا في الدقيقة 21 بعدما حاول لعبها من فوق محمد أبو النجا إلا أن حارس بتروجت تصدى لها بثبات لتضيع فرصة الهدف الأول لوادى دجلة.

وعاد وليد عطية مجددا ليهدر أخطر فرص الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من محمد عبد العاطى وضعته منفردا بالحارس محمد أبو النجا لكنه لعبها خارج المرمى في الدقيقة 41.

جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الكافى رجب

الدفاع: عمر عدلى، محمد جابر، محمود السيد، محمود طلعت

الوسط: كليسون ديلون، مؤمن عاطف، يوسف أويا، محمد عبد العاطى، أحمد سيد

الهجوم: وليد عطية

بينما جاء تشكيل بتروجت كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو النجا

الدفاع: محمود شديد، أحمد بحبح، هادى رياض، خالد أبو زيادة

الوسط: أحمد رضا، حامد حمدان، وينفول كوابينا، سامح إبراهيم

الهجوم: إسماعيل بامبا، مصطفى سلطان

ويحتل فريق وادى دجلة المركز الرابع فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 13 نقطة، جمعها من 7 لقاءات، حيث حقق الفوز فى 3 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات ولم يتعرض لأى هزيمة حتى الآن، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

فى المقابل، يحتل فريق بتروجت المركز الأول فى ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 15 نقطة، جمعها من 7 مباريات، حيث فاز فى 5 لقاءات وخسر مباراتين ولم يحقق أى تعادل حتى الآن، سجل لاعبو الفريق البترولى 11 هدفا واستقبلت شباكهم 7 أهداف.