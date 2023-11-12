شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تأهيل لـ شيكابالا وعبد الشافى وأوباما فى الزمالك وفحوصات للجزيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجاً تأهيلياً خاصاً على هامش مران اليوم استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الكونفدرالية. ولم يشارك "أوباما" فى التدريبات الجماعية بسبب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية، وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة وضع برنامج تأهيلي له.

وأدى اللاعب فقرة تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية، قبل خوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم.

كما خضع سيف الدين الجزيري لفحوصات طبية في العيادة الخاصة بالفريق حيث يعانى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، ما تسبب فى غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وقام الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات طبية للجزيري، للاطمئنان على حالة اللاعب، وحصل المهاجم على راحة من التدريبات الجماعية للفريق لمواصلة البرنامج العلاجي والتأهيلي.