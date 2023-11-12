شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تأهيل لـ شيكابالا وعبد الشافى وأوباما فى الزمالك وفحوصات للجزيرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجاً تأهيلياً خاصاً على هامش مران اليوم استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي فى بطولة كأس الكونفدرالية. ولم يشارك "أوباما" فى التدريبات الجماعية بسبب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية، وقرر الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة وضع برنامج تأهيلي له.
وأدى اللاعب فقرة تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب على هامش التدريبات الجماعية، قبل خوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم.
كما خضع سيف الدين الجزيري لفحوصات طبية في العيادة الخاصة بالفريق حيث يعانى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، ما تسبب فى غيابه عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.
ووضع الجهاز الفني للفريق، بقيادة معتمد جمال، برنامجاً تدريبياً خاصاً للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي، وأدى الثنائي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية، لتجهيزهما من الناحية البدنية بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز