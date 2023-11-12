شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ منتخب القوس والسهم بذهبية الفرق فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الاتحاد المصرى للقوس والسهم، وأبطال منتخبنا الوطنى، بعد الفوز بذهبية الفرق سيدات ورجال فى بطولة افريقيا للقوس والسهم بتونس.

وفاز منتخب مصر للرجال بذهبية بطولة أفريقيا القوى والسهم للفرق بعد الفوز فى النهائى على منتخب الجزائر 5-3، ومنتخب السيدات فاز فى النهائى على أصحاب الأرض تونس 6-0.

وقال وزير الشباب والرياضة، «بكل فخر وسعادة نثنى ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المحافل العربية والأفريقية والدولية.