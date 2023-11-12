شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيف المبارزة يخسر أمام إيطاليا فى ربع نهائى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة من نظيره الإيطالى بنتيجة 36 / 32 فى ربع نهائى بطولة كأس العالم المقامة فى سويسرا، بعدما تأهل إلى ربع النهائى بالفوز منتخب التشيك 43 / 42 .

ونجح منتخب السلاح فى الفوز على النمسا بنتيجة 45 / 40 فى دور الـ 16 ، ويسعى أحفاد الفراعنة لتحقيق مركز متقدم فى هذه النسخة.

من ناحية أخرى، رفض محمود السيد، لاعب منتخب مصر للسلاح، مصافحة لاعب إسرائيل فى كأس العالم لسيف المبارزة فى سويسرا، وقام السيد بذلك بعد الفوز على لاعب الاحتلال إسرائيلى بنتيجة 5/0، حيث يتضامن لاعب منتخب مصر للسلاح مع القضية الفلسطينية.

وقام لاعب إسرائيل بتقديم شكوى ضد بطل منتخب مصر بعد رفض مصافحته أمام الجميع فى منافسات كأس العالم.