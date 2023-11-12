شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ينهى استعداداته اليوم لمواجهة بترول أسيوط بحثا عن الفوز الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق غزل المحلة، بقيادة خالد عيد، استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة بترول أسيوط المحدد لها الثانية والنصف عصر غد، الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من دورى المحترفين لكرة القدم.

ويبحث خالد عيد عن الفوز الخامس فى مسابقة دورى المحترفين لمواصلة الضغط على بتروجت وانتزاع الصدارة، ومواصلة الاقتراب من حلم العودة مجددا للدورى الممتاز، ويجرى اليوم البروفة الأخيرة لمباراة بترول أسيوط الذى يرى أنها صعبة ولن تكون سهلة على أبناء المحلة.

واختار خالد عيد 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق لمواجهة بترول أسيوط، وهم: عمرو شعبان، أحمد فوزى، رجب جمال، عمرو الجزار، محمد حجازى، محمود غالى، أحمد مجدى، محمود مسعد، أحمد طارق، محمد أبو الحمد، خالد الإخميمي، أحمد سوداني، أحمد حجي، شيكو محارب، يوسف بيبو، عبدالرحمن بودى، رجب مارو، عموري، مجدى صبري، عمرو مصطفى، عبده يحيى، وتشارلز باسي.

جدير بالذكر أن غزل المحلة يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دورى المحترفين برصيد 14 نقطة، جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفوز فى 4 مباريات، والتعادل فى مواجهتين، والخسارة فى لقاء، سجل مهاجمو المحلة 9 أهداف، فيما تلقت شباكهم 5 أهداف.