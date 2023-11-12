شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الخليج السعودى ويحقق المركز الخامس فى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على الخليج السعودى بنتيجة 35 / 34 فى لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس بركلات الترجيح فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية، لينهى المارد الأحمر مشواره فى المونديال خامساً.

وتعود بعثة الفريق إلى القاهرة قادمة من الدمام فجر الثلاثاء المقبل، بعدما فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على الكويت الكويتى بنتيجة 35 / 25، فى أول لقاءات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام برشلونة الإسبانى الخميس الماضى بنتيجة 37/26 فى ثانى مواجهاته بالدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

ونجح الأهلى فى الفوز على النور السعودى بنتيجة 38/20 فى أولى مواجهات البطولة ، وشهدت ضربة البداية حصول محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في فوز الأهلي بنتيجة 38-20.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.